'Öğrenciler Evden Yarışıyor' etkinliğinin ikinci etap birincileri hediyelerini Başkan Kaplan'dan... Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın #EvdeSıkılmaBaşkanınYanında diyerek başlattığı öğrencilerin evden yarışma etkinliğinin ikinci etabı sona erdi ve kazananlar belli oldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın #EvdeSıkılmaBaşkanınYanında diyerek başlattığı öğrencilerin evden yarışma etkinliğinin ikinci etabı sona erdi ve kazananlar belli oldu.

Farklı 5 kategoride dereceye giren öğrencilerin ödülleri Başkan Kaplan tarafından evlerine ulaştırılarak kendilerine verildi.

Resimde Nefise Öztürk, şiir okumada Murat Ali Asal, şiir yazmada Sinem Tekin, şarkı söylemede Aleyna Horoz ve ilahi seslendirmede de Eren Günesen isimli öğrenciler birinci olarak ödüllerin sahibi oldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İçinde bulunduğumuz süreç itibariyle öğrencilerimizin okullarına ara verildi ve dışarı çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Bunu göz önünde bulundurarak biz de öğrencilerimizin evlerinde sıkılacağını düşündük ve onlar için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. İlkini gerçekleştirdiğimizde yoğun ilgi olması sebebiyle de bunu tekrarladık ve bugün ikinci etap yarışmalarını kazananlarımızın hediyelerini evlerine ulaştırdık. Yarışmalarımıza gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA