Öğrenciler eğitime temiz okullarda başlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler eğitime temiz okullarda başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler eğitime temiz okullarda başlayacak

Cumayeri Belediyesi ekipleri, önümüzdeki hafta başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda çevre temizliği çalışması başlattı.

Cumayeri Belediyesi ekipleri, önümüzdeki hafta başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda çevre temizliği çalışması başlattı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede bulunan okulların bahçe ve çevrelerinin temizlenmesi talimatını verdi. Çalışmalara başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki bütün okulların bahçe ve çevrelerini temizledi, dezenfekte etti. Belediye ekiplerinin çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Koloğlu, "Okullarımız sizi bekliyor çocuklar. Temizlik işleri ekiplerimiz okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştirdi. Ara tatil sonrası okullarımız çocuklarımız için hazır" dedi. - DÜZCE

Öğrenciler eğitime temiz okullarda başlayacak

Öğrenciler eğitime temiz okullarda başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title