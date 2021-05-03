Öğrenciler dansın büyük ustalarıyla buluştu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde gerçekleştirdiği online yayınla, öğrencileri ve velileri dansın duayenleriyle bir araya getirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde gerçekleştirdiği online yayınla, öğrencileri ve velileri dansın duayenleriyle bir araya getirdi. Klasik Bale Eğitmeni ve Anadolu Ateşi Baş Dansçısı Oktay Keresteci: "Başarılı bir dans koreografisi için, disiplinli çalışma çok önemlidir. Tüm öğrencilerin ve tüm dans camiasının Dünya Dans Günü kutlu olsun" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini ve velilerini İstanbul ve İzmir Devlet Balesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans Bölümü, Klasik Bale Eğitmeni ve Anadolu Ateşi Baş Dansçısı Oktay Keresteci ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Turan Demirbağ ile buluşturdu. Buluşmada Oktay Keresteci: "Başarılı bir dans koreografisi için, disiplinli çalışma çok önemlidir. Bunun bir örneği olarak, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin dans performanslarını birçok kez izledim, aralarında gerçekten çok özel yetenekler var" diye konuştu.

"DANS, İNSANLARIN KENDİ KABİLESİNİ KURMASIDIR"

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Turan Demirbağ, "Dünyada değişen eğitim anlayışıyla artık kültür ve sanat aktiviteleri eğitimde daha çok yer alıyor. Dans, insanların kendi kabilesini kurması gibi bir şey. Çünkü dans etmek, ortak bir tutkuya sahip olan insanları bir araya getiriyor. Bugüne gelmemizde, bizden önceki kuşakların yarattığı güzel değerlerin ve emeklerin payı var" dedi.

Her çocuğun dans etmeye hakkı olduğunu söyleyen Ahmet Turan Demirbağ, "Bütün çocuklar büyük bir potansiyelle doğarlar. Dans eğitimiyle bu potansiyeli doğru yönlendirmek gerekir. Dans eğitimi çok önemli ve inanılmaz bir dil. İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine, kültür ve sanata verdiği değer ve gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyor, diğer okullara rol model olmasını diliyorum" dedi.

"YARATICILIKLARI GELİŞİYOR"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise, "Öğrencilerimiz, dans sayesinde yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştiriyor. Her yıl düzenlediğimiz Halk Oyunları ve Dans Yarışmamızda, öğrencilerimizin başarılı performansları görsel bir şölene dönüşüyor. Özgün koreografileri, sahne, kostüm ve makyaj tasarımları ile öğrencilerimiz izleyenleri adeta büyülüyorlar. Pandemi koşullarında da dans geleneğimizi sürdürüyor, öğrencilerimizle sanat camiasının duayenlerini online platformda buluşturuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı