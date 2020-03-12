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Doğanşehir, Malatya, Güncel

Öğrenciler bu okula gelmek için can atıyor

Malatya'daki Doğanşehir Ortaokulunda, öğrencilerin daha donanımlı hale gelmesi için müdür odası bile sanat atölyesine dönüştürülürken, eğitimin yanı sıra spor ve sanatsal alanda birçok faaliyet icra ediliyor.

12.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:27
Öğrenciler bu okula gelmek için can atıyor

Malatya'daki Doğanşehir Ortaokulunda, öğrencilerin daha donanımlı hale gelmesi için müdür odası bile sanat atölyesine dönüştürülürken, eğitimin yanı sıra spor ve sanatsal alanda birçok faaliyet icra ediliyor.

Doğanşehir ilçesinde, 105'i taşımalı 185 öğrencinin eğitim gördüğü ortaokulda, başta okul müdürü Kazım Şakar ve öğretmenlerinin özverili çalışmaları büyük takdir topluyor.

Eğitim faaliyetlerinin dışında neredeyse her boş zamanın dolu dolu geçirildiği okulda, eskrimden okçuluğa, badmintondan bocceye kadar birçok spor dalı yapılıyor.

Spor faaliyetlerinin dışında beceri ve tasarım, görsel sanatlar ve robotik kodlama atölyesinin bulunduğu okulda, öğrencilerin daha donanımlı hale gelmesi için her türlü imkan sağlanıyor.

Müdür odasının bile öğrenciler için sanat atölyesine dönüştürüldüğü okulda eğitim gören öğrenciler, hafta sonu da dahil okuldaki tüm faaliyetlere büyük bir istekle katılıyor.

Sosyal faaliyetler eğitime de katkı sağlıyor

Doğanşehir Ortaokulu Müdürü Kazım Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin çoğunun çevre köylerden taşımalı olarak geldiğini söyledi.

Öğrencilerin, okullarını sevgi çerçevesinde benimsemelerini ve kendilerine ait hissetmelerini, okulu, evleri gibi gelip gidecekleri bir yer haline getirmek istediklerini vurgulayan Şakar, "Öğrencilerimiz okula gülerek gelip, adeta ağlayarak ayrılıyor. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerini kendi çocuklarından ayırt etmiyor." dedi.

Şakar, okuldaki etkinliklerin eğitime oldukça katkı sağladığını anlatarak, "İnanıyoruz ki öğrencilerimiz sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini gösterirlerse akademik olarak da başarıları artacaktır. Bu kapsamda okulumuz ilçede akademik, sanatsal ve sportif başarı anlamında başarı sağlayan bir okul." diye konuştu.

Okul müdürü Şakar, hafta sonu öğrencilerin çoğunun okula geldiğini ve faaliyetlere katıldığını anlatarak, "Akşam okulu açsak yine gelirler çünkü öğrencilerimiz okullarını evleri gibi çok seviyor." ifadesini kullandı.

Şakar, birçok proje yürüttüklerini dile getirerek, odasını ise öğrenci ve öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için sanat atölyesine çevirdiğini kaydetti.

Bilim ve sanatın başarıyı getireceğine inandıklarının altını çizen Şakar, "Her yıl 5-6 öğrencimizi fen liselerine gönderiyoruz. Öğrencilerimizin böyle başarı sağlaması bizleri mutlu ediyor, bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Sporun derslerimize olumlu etkileri oluyor"

Okulun 8. sınıf öğrencisi Osman Karakaş ise okulunu çok sevdiğini belirterek, eskrim ve okçuluğu burada öğrendiğini söyledi.

Faaliyetlere severek katıldığını dile getiren Karakaş, "Derslerimde çok başarılıyım çünkü hiç sıkılmıyoruz. Öğretmenlerimiz dersleri eğlenceli anlatıyor. İlkokulda İngilizce benim için çok zordu ancak burada öğretmenlerimiz eğlenceli anlatıyor ve daha iyi öğreniyoruz." dedi.

Eskrim takımında yer alan 8. sınıf öğrencisi Şilan Budak ise okulda derslerinden geri kalan zamanını arkadaşlarıyla eskrim antrenmanları yaparak değerlendirdiğini kaydetti.

Okulda çok mutlu olduğunu dile getiren Budak, "Eskrimde çok çalışarak Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda antrenmanlarımı aralıksız sürdürüyorum. Sporla ilgilenmek çok güzel. Spor yapmanın hem sağlığımıza hem de derslerimize olumlu etkileri oluyor. Sınav öncesi eskrim yaparak stresimizi atıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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