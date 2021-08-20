Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğrencilere aşı olmak zorunlu mu?
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Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğrencilere aşı olmak zorunlu mu?

Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğrencilere aşı olmak zorunlu mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Okulların 6 Eylül'de açılacağının ve yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından, öğrencilere aşı zorunluğu olup, olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğrencilere aşı olmak zorunlu mu?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitim olacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından en çok öğrencilere aşı zorunluluğu olup, olmadığı konusu merak edildi. Vatandaşlar internette "Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğrencilere aşı olmak zorunlu mu?" gibi soruları aratmakta. Detaylar haberimizde...

ÖĞRENCILER AŞI OLMAK ZORUNDA MI?

Öğrenciler aşı olmak zorunda değildir. Aşı olmak ile ilgili Sağlık Bakanlığı resmi sayfasındada bu çocukluk aşıları dahil hiçbir aşının zorunluluğu olmadığı belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında konuyla ilgili şu açıklama yer almaktadır.

"Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur."

Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğrencilere aşı olmak zorunlu mu?

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında da aşı olmayan vatandaşlar ile ilgili önemli açıklamalar yer almaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz."

Yani aşı olmayan öğrenciler haftada iki kez PCR testi yaptırarak okullarına devam edebilecekler.

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