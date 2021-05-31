Öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak
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Öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak

Öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına katılabilecek.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına katılabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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