Öğrenciden Bakan Selçuk'u sıkıştıran soru! "Yardımcılarım anlatmamı istemiyor ama" dedikten sonra öğrencilik dönemini anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk canlı yayınında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Öğrencilerden biri Bakan Ziya Selçuk'a kendi öğrenciliğini sordu. Bakan da "Bu soruyu sormasan olmaz mı? Yardımcılarım, bu konuda konuşmamamı söyledi" dedikten sonra, öğrencilik dönemini anlattı. Selçuk, öğrencilik döneminde okulu ikinci planda tutmak gibi bir anlayışı olduğunu, bu nedenle arkadaşlarının kendisine "bir daha öğrenciliğini anlatma" dediğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında, okulların açılış tarihinden, LSG sonuçlarının açıklanma tarihine kadar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, programa katılan öğrencilerin de sorularını yanıtladı.

ÖĞRENCİLİK DÖNEMİ SORULDU

Bakan'a soru yönelten 8. sınıf öğrencisi, "Ben Ziya öğretmene bizim yaşımızda iken nasıl bir öğrenci olduğunu sormak istiyorum. Nasıl ders çalıştığını ve daha iyi bir yerlere nasıl geleceğimizi sormak istiyorum" dedi.

"OKULU İKİNCİ DERECE DÜŞÜNMEK GİBİ BAKIŞIM VARDI"

Bakan Selçuk, yardımcılarının ve arkadaşlarının öğrencilik dönemiyle ilgili sitemde bulunduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Bu soruyu sormasan olmaz mı, ben kendi öğrenciliğimi anlattığımda arkadaşlarım bana "bir daha anlatma" diyorlar. Ben biraz ders kitaplarını değil de başka kitapları severdim. Okulu ikinci derecede düşünmek gibi bir bakışım vardı. Yaşım ilerledikçe kitap okumada inanılmaz bir potansiyelim oluştu. Sonrasında daha disiplinli çalışma geldi. Ancak küçük yaşlarda o kadar disiplinli değildim. Çok zayıfım olurdu.

"YAŞAM DENEYİMİM ÇOK YÜKSEK"

Ancak benim deneyimim çok fazla idi. Pastanede, dolmuşta, şurada burada her yerde çalıştım. Yaşam deneyimim çok yüksek. Üniversite yıllarımda da taksi şoförlüğü yapıyordum. Ama benim asıl sevdiğim şey kitap okumaktı"