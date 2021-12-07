Öğrenci yurdunda dehşet! Mehmet Sami Tuğrul kimdir, nasıl öldü?
Antalya'da özel bir öğrenci yurdunda kalan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul kaldığı yurtta vahşice katledildi. Tüyler ürperten olay kısa sürede Türkiye'nin gündemine girdi. Olayla ilgili Mehmet Sami Tuğrul kimdir, nasıl öldü? sorusu aratılamaya başlandı.
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya'daki özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Güney daha sonra, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Olayı öğrenen diğer öğrenciler, cinayeti işleyen aşçı İhsan Güney'i yurda kilitleyerek polisi çağırdı.
Antalya'daki özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney daha sonra, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı.
Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Ardından satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.
Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Diğer yandan, Mehmet Sami Tuğrul'un kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.
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