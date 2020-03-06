Öğrenci velilerini dolandırdığı iddia edilen kadın adliyede

06.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:13

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğrenci velilerini dolandırdığı iddia edilen eğitim kurumu müdürü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde üniversiteye hazırlık kursları üzerine faaliyet gösteren eğitim kurumu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla 20'nin üzerinde öğrenci velisi savcılığa giderek şikayette bulundu. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri dershane müdürü G.Ö. ile birlikte Ş.Ö.K.Ö., G.K., N.A., G.A. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı emniyette verdikleri ifadelerin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken kurum müdürü G.Ö. ise adliyeye sevk edildi. Polisin G.Ö.'yü getirdiği sırada adliye önünde bekleyen öğrenci velileri kendisine tepki gösterdi.



Öğrenci velilerinin iddialarına göre kurum müdürü G.Ö. öğrenci velilerini iki kez kredi çektirerek 3 ila 12 bin TL arasında değişen oranlarda dolandırdı. G.Ö.'nün savcılıktaki işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA