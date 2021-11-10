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Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hostes olarak görev yaptığı öğrenci servis minibüsünün açık olan kapısından düşüp, başını beton zemine çarparak ağır yaralanan Nilgün Ediz, kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi Aliya İzzetbegoviç İlkokulu arkasında 5 Kasım'da meydana gelen olayda, Ümit Çeker (53) idaresindeki öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki bir adrese bıraktıktan sonra geri manevra yaptı.

AÇIK KAPIDAN DÜŞÜP KAFASINI BETON ZEMİNE ÇARPTI

Bu sırada öğrenci servisinde hostes olarak görev yapan 1 çocuk annesi Nilgün Ediz dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ediz'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakıma alınan Ediz, bugün saat 10.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ediz, ikindide Karpuzlu İlçesi Hatipkışla Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından ifadesi alınıp, serbest bırakılan servis minibüsü şoförü Çeker, Ediz'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alındı. Polisin, kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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