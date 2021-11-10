Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel
Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

GAZİANTEP'te, okul servis minibüsünün halk otobüsüne çarpıştığı kazada çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, okul servis minibüsünün halk otobüsüne çarpıştığı kazada çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi'ndeki Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 0184 plakalı servis minibüsü, 27 H 0658 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü devrildi. Kazada, çoğu öğrenci 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza anı, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.Kazaya tanıklık eden Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Cihan Gürbüz, "Halk otobüsü okula doğru geliyordu. Yol eğimli olduğu için servis duramayıp yandan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs devrildi ve arkadaşlarımız yaralandı. Sonra ambulanslar gelip yaralıları hastaneye götürdü" dedi.


Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Son Dakika Haberleri
3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası

3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası

 Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

 İçi yolcu dolu otobüs, başka araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı

İçi yolcu dolu otobüs, başka araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title