OGM: 6 ilde 11 yangına müdahale sürüyor (2)
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OGM: 6 ilde 11 yangına müdahale sürüyor (2)

OGM: 6 ilde 11 yangına müdahale sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İDDİASINA YALANLAMAOrman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiasını yalanladı.

'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İDDİASINA YALANLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiasını yalanladı. OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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