Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 18 yıl önce kaçarak evlenen Çiğdem Yıldırım oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 18 yıl önce kaçarak evlenen Çiğdem Yıldırım oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi.

Reşadiye ilçesine bağlı Bozcalı beldesinde kaçarak evlenen Çiğdem Yıldırım, maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapıp gelinlik giyemedi. 2 çocuk annesi Yıldırım'ın gelinlik hayali 9 yaşındaki oğlu Yakup Yıldırım'ın sünnet düğününde gerçek oldu. Sünnet düğününde salona gelinlik giyerek giren Çiğdem Yıldırım (33) eşi Ahmet Yıldırım'a (40) sürpriz yaptı. Birbirlerine sarılan çift gözyaşlarını tutamazken salonda bulunan davetlilerde duygu dolu anlar yaşadı. İstanbul'da yapılan sünnet düğünü sonrasında memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine yaz tatili için giden Yıldırım yaşadığı duyguları dile getirdi.

"18 yıl sonra gelinlik hasretimi gidermek istedim"

Yıldırım, kaçarak evlendikleri ve maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamadıklarını söyledi. Oğlunun sünnet düğününde eşine sürpriz yaparak gelinlik giydiğini belirten Yıldırım, "Eşimin haberi yoktu tamamen sürpriz oldu. 18 yıl sonra gelinlik hasretimi gidermek istedim. Gelinliğin üzerindeki siyah kuşak bağlayıp, siyah çiçek takarak 18 yıl sonra gelinlik giymiş olmanın verdiği matemi yansıtmak istedim. Bugünde evlilik yol dönümümüz eşimin evlilik yıl dönümünü kutluyorum. Eşim çok duygulanmıştı. Şaşırdı hiç beklemediği bir andı, haberi yoktu. Tamamen sürpriz oldu. Çocuklarda şaşırdılar heyecanlandılar, onlar içinde güzel sürpriz oldu" dedi.

Gelinliğin her genç kızın hayali olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gelinlik giymek her genç kızın olduğu gibi benimde içimde kalan bir hayal özlemdi. Bunu bir şekilde gidermek istedim. Oğlumun sünnet düğününde benim için bir fırsat oldu. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Oğlumun sünnet düğününde gelinlik giyerek esimle misafirlerin karşısına çıktım. Bugün 18. evlilik yıl dönümümüz eşim yanımda yok şimdi ona ikinci sürprizi yapmak istiyorum 18. yılımızda ilk defa bir evlilik yıl dönümünde ayrı kaldık" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı