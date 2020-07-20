Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti (3) KARISINI DA POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI, SEBEBİ KISKANÇLIK Bursa'da, düzenlediği silahlı saldırıda rehabilitasyon merkezi sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ramazan Arı'nın intihar etmeden önce Osmangazi ilçesindeki evine giderek, eşi Gülsüm Arı'yı (28)...

KARISINI DA POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI, SEBEBİ KISKANÇLIK Bursa'da, düzenlediği silahlı saldırıda rehabilitasyon merkezi sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ramazan Arı'nın intihar etmeden önce Osmangazi ilçesindeki evine giderek, eşi Gülsüm Arı'yı (28) da karnından pompalı tüfekle vurarak ağır şekilde yaraladığı ortaya çıktı. Gülsüm Arı'nın hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Ramazan Arı'nın eşi Gülsüm Arı (28) ile şeker hastası oğlunun diyaliz tedavisi gördüğünü belirledi. Arı'nın saldırıyı eşi ile Enes Malik Güloğlu arasında ilişki olmasından şüphelenerek, gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Ramazan Arı'nın eşi Gülsüm Arı (28) ile şeker hastası oğlunun diyaliz tedavisi gördüğünü belirledi. Arı'nın saldırıyı eşi ile Enes Malik Güloğlu arasında ilişki olmasından şüphelenerek, gerçekleştirdiği iddia edildi. Öte yandan Ramazan Arı'nın elinde pompalı tüfekle çekilmiş fotoğraflarını iki yıl önce sosyal medya heabında paylaştığı görüldü. Müslim SARIYAR-İSTANBUL,

Kaynak: DHA