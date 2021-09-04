Oğlunu öldüren baba: Korkutup uzaklaştırmak için ateş ettim
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Oğlunu öldüren baba: Korkutup uzaklaştırmak için ateş ettim

Oğlunu öldüren baba: Korkutup uzaklaştırmak için ateş ettim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı oğlu Abdulkadir Köse'yi tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla Nahit Köse'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakoldan gelince elinde kazma ve kürekle etrafa saldırmaya başladı. Kendimi savunmak ve onu korkutup uzaklaştırmak amacıyla ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

11 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse, ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan baba ve oğul arasında eve geldikten sonra yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip öldürdü. Nahit Köse, suç aleti silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Nahit Köse hazır bulundu. Pişman olduğunu anlatan sanık Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik. Uzaklaştırma istedim. Hatta 'beni huzurevine yerleştirin' dedim. Karakoldan gelince elinde kazma ve kürekle etrafa saldırmaya başladı. Hem kendimi savunmak hem de onu korkutup uzaklaştırmak amacıyla ateş ettim. Asla öldürme kastım yoktu. Pişmanım. Torunlarımın yanına gitmek istiyorum. Gerekirse uygun göreceğiniz ev hapsi ile onların da yanında olmak istiyorum" dedi.

5 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Nahit Köse'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatının talebiyle tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki bazı eksikliklerini giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Oğlunu öldüren baba: Korkutup uzaklaştırmak için ateş ettim
Oğlunu öldüren baba: Korkutup uzaklaştırmak için ateş ettim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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