Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm

Konya'da dün akşam saatlerinde 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, kendisini polise şikayet eden cani babanın ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti 2 haftadır planlandığını söyleyen cani, "İnsan ne kadar yaşarsa o kadar günahkar oluyor. Günaha girmesin diye öldürdüm. Öpüp özür diledim, ellerimde can çekişti" ifadeleri pes dedirtti.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 2 yıldır kapıcılık yaptığı öğrenilen İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer'i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer'i elleriyle boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayarak 'Birini öldürdüm' diye ihbarda bulunan cani baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"GÜNAHSIZ OLARAK CENNETE GÖNDERMEK İSTEDİM"

Sabah'ın haberine göre cani babanın emniyette verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kendisinin geçmişte çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söylediği öğrenilen İbrahim Kılınçer'in, 'İşlediğim günahlar nedeniyle cehenneme gideceğim. İnsan ne kadar yaşarsa o kadar çok günaha giriyor. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim' dediği öğrenildi.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Oğlunu boğmadan önce karşısına oturtup kendisini öldüreceğini anlattığını da belirten İbrahim Kılınçer, "Oğlumu karşıma oturtarak onu öldüreceğimi anlattım. Bana anlamamış gibi boş gözlerle baktı. Sonra oğlumdan özür dileyip, sarılıp, öptüm. O da neden özür dilediğimi anlamadı ve 'babacığım' bende özür dilerim dedi ve bana sarılıp, öptü. Daha sonra bacaklarımın arasına alıp ellerimle boğdum. Ellerimde can çekişti ama bir süre sonra can çekişmeleri kesildi. Cinayeti iki haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek yalnız başına pazara gönderdim" diye konuştu.

Daha önce uyuşturucu madde kullandığı belirtilen İsmail Kılınçer'in bahis ve iddia oyunları oynayarak piyasaya yaklaşık 25 bin lira borcu olduğu da tespit edildi.