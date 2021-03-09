Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm

09.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:51

Konya'da dün akşam saatlerinde 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, kendisini polise şikayet eden cani babanın ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti 2 haftadır planlandığını söyleyen cani, "İnsan ne kadar yaşarsa o kadar günahkar oluyor. Günaha girmesin diye öldürdüm. Öpüp özür diledim, ellerimde can çekişti" ifadeleri pes dedirtti.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 2 yıldır kapıcılık yaptığı öğrenilen İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer'i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer'i elleriyle boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayarak 'Birini öldürdüm' diye ihbarda bulunan cani baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"GÜNAHSIZ OLARAK CENNETE GÖNDERMEK İSTEDİM"

Sabah'ın haberine göre cani babanın emniyette verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kendisinin geçmişte çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söylediği öğrenilen İbrahim Kılınçer'in, 'İşlediğim günahlar nedeniyle cehenneme gideceğim. İnsan ne kadar yaşarsa o kadar çok günaha giriyor. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim' dediği öğrenildi.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Oğlunu boğmadan önce karşısına oturtup kendisini öldüreceğini anlattığını da belirten İbrahim Kılınçer, "Oğlumu karşıma oturtarak onu öldüreceğimi anlattım. Bana anlamamış gibi boş gözlerle baktı. Sonra oğlumdan özür dileyip, sarılıp, öptüm. O da neden özür dilediğimi anlamadı ve 'babacığım' bende özür dilerim dedi ve bana sarılıp, öptü. Daha sonra bacaklarımın arasına alıp ellerimle boğdum. Ellerimde can çekişti ama bir süre sonra can çekişmeleri kesildi. Cinayeti iki haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek yalnız başına pazara gönderdim" diye konuştu.

Daha önce uyuşturucu madde kullandığı belirtilen İsmail Kılınçer'in bahis ve iddia oyunları oynayarak piyasaya yaklaşık 25 bin lira borcu olduğu da tespit edildi.

Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm

İlgili Haberler

Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi
Haber Yorumları (21)
ADONİS: Oğlunun kafasını kesen baba olayının bir benzeri. Yine din ile kafasını bozmuş bir caninin cinayeti. Din hani hoşgörü barış sevgi diniydi İnsanlara mutluluk verecekti? Bu din cani yetiştiriyorsa sorgulanmalı.
Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
DOĞRU BİLGİ İÇİN: din kötü değildir dinin sorgulanacak hiç bir tarafı yoktur. kişi dini doğru öğrenmiyor doğru anlamıyor dini tam yaşamıyor bildiklerini yeterli zannedip kendinin artık doğru yaşayışı bulduğunu düşüp doğruları dinin hakikatına teyt ettirmiyor. sadece yetindiği bilgiyi bilmişlik diye din diye kullanıyor. din hayvana bile yönveriyor hak veriyor da çocuğamı vermiyor. . bu yanlış düşünce sadece kişiyi bağlar. .
Yayından Kaldır
KARGOCU: Keşke kendi babası da aynı şeyi düşünseydi.
2 Yayından Kaldır
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:42:35. #1.16#
title