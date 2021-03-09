Son dakika... Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
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Son dakika... Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı

09.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:56

Son dakika haberler... Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı

KONYA - Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda görevli olarak çalışan İsmail K., 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Kılınçer'i boğarak öldürdükten sonra polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan baba İsmail K., polisteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. İsmail K., "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki altsoya karşı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
Son dakika... Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
Son dakika... Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
Son dakika... Oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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