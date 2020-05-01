Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
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Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti

01.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:41

Antalya'da oynaması için oğluna verdiği telefonun çalındığı öğrenen kadın durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, anneye yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesti.

Antalya'da market alışverişi yaparken otomobilindeki 5 yaşındaki oğluna oynaması için cep telefonunu veren anne, döndüğünde kapkaç yöntemiyle oğlunun elinden telefonun çalındığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Yaklaşık 2 bin TL değerindeki telefonunu kaybeden anneye, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Sokağa çıktığına pişman olduğunu belirten kadın, "Keşke polisi aramasaydım" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2863 sokakta saat 13.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılarık Mahallesi'ndeki ikametinden 5 yaşındaki oğlu Ali Ç. ile birlikte market alışverişine otomobiliyle gelen Özlem Mum, markete çocukların alınamadığı gerekçesiyle oğluna oynaması için cep telefonunu verip markete girdi. Bu sırada otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, otomobilin içerisindeki küçük çocuğun elinden telefonu alıp kaçtı. Marketten çıkan anne Özlem Mum, geldiğinde oğlunun 'anne telefonu aldılar' diye ağlaması üzerine durumu polise bildirdi.

İKİNCİ KEZ ŞOKA UĞRADI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Özlem Mum'un ifadesine başvurdu. Bu sırada bir polis memuru da korktuğu gözlenen küçük çocuğu teskin etti. Ekiplere olayı anlatan kadın, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası yiyeceğini öğrenince ikinci kez şoka uğradı.

"CEZA YAZMA ABLAM"

Polise, "Ceza yazma ablam" diyen Mum, yaklaşık 2 bin TL değerindeki cep telefonun çalındığını belirterek, "Markete geldim. Bana en yakın market burasıydı. Çocuğun elindeydi telefon. Hırsız buralarda 1 saattir dolaşıyormuş. Çocuğun elinden almışlar. Şimdi polisler aradı, şimdi ceza yazacaklar bana. Öğlen 14.00'dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz? Keşke aramasaydım polisi" dedi.

Öte yandan, ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti

Kaynak: İHA

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