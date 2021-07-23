Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
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Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü

Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te 12 yıl önce oğluna, hurda malzemelerle oyuncak araba yapan çiftçi Abdullah Gören, tutkuya dönüşen hobisiyle 100'e yakın eser üretti.

GAZİANTEP'te 12 yıl önce oğluna, hurda malzemelerle oyuncak araba yapan çiftçi Abdullah Gören, tutkuya dönüşen hobisiyle 100'e yakın eser üretti. Çiftçilikten kalan zamanını, evinin atölyeye dönüştürdüğü odasında yeni oyuncaklar ve objeler yaparak geçiren Gören, eserlerinin de müzede sergilenmesini istiyor.

Nizip ilçesi Eskikonak Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Abdullah Gören, 12 yıl önce, 2 yaşındaki oğlu İbrahim Halil'e oyuncak yapmak istedi. Çocukluk yıllarından bu yana araba ve uçaklara meraklı olan Gören, çöp ve hurdalıklardan işlevsel özelliğini yitirmiş metal parçaları topladı. İlk olarak kağıt üzerine çizerek tasarladığı arabayı, bir haftada, topladığı malzemeleri birleştirerek tamamladı. Hurdadan yaptığı oyuncak arabayı oğluna hediye eden Gören, eşinin kendisine, çocuklarının sürekli hurdadan yapılan oyuncak arabayla oynadığını söylemesi üzerine, yeni bir oyuncak daha yaptı. Hobisi zamanla tutkuya dönüşen Gören, çiftçilikten kalan zamanlarını evinin bir odasına kurduğu atölyesinde geçirmeye başladı. Hurda metallerden savaş uçağı, gemi, uzay araçları, iş makinası, otomobil ve motosiklet yapan Abdullah Gören, kendisini geliştirerek insan boyunda heykeller ve robotlar da yaptı. Özellikle sanayi, çöp ve hurdalıklardan topladığı metal parçalarla yaptığı objelerle bazı sergilere de katılan Gören, yaptığı heykeller ve süs oyuncaklarını yaklaşık 10 günde, insan boyutundaki heykelleri ise 5-6 ayda tamamlıyor.

'OĞLUMA YAPTIM, SONRA VAZGEÇEMEDİM'Abdullah Gören, hayalinin yaptığı eserlerle bir müze kurup orada sergilemek olduğunu söyledi. Oğluna hediye yapmakla başladığı hobisinden vazgeçemediğini ifade eden Gören, "Çocukken çok iyi telden arabalar yapardım, bu alandaki yeteneğim aslında çocukluktan vardı. Daha sonra oluşturduğum küçük bir atölyemde bu parçaları kaynak yaparak, keserek yeni bir şekle dönüştürdüm. Bu işe aslında ilk olarak kendi oğluma bir oyuncak yaparak başladım. Bir oyuncak yapayım dedim, sonra ikinci oyuncak, üçüncü oyuncak derken bu bende bir tutkuya dönüştü. Bu işin içinde kendimi buldum. Bugüne kadar yaptığım çalışmalarım arasında halihazırda kullanılan araçların maketleri yer alıyor, sonra gelecekte var olabilme ihtimali yüksek olan astronomik düzeydeki araçların maketlerini yapıyorum. Yaptığım eserlerle sergilere de katıldım. İki büyük fuara katıldım. Yine Ankara'da iki sergiye katıldım. Bu kapsamda toplamda 7-8 büyük ve küçük sergide yer aldım. Yaptığım ürünlerle gelecekte dönüşümle ilgili bir müze açmak istiyorum" diye konuştu.

Eserlerinde kullandığı hurdaların tamamını Nizip'teki sanayi hurdacılarından topladığını, zihnini zorlayarak yeni objeler de üretmeye çalıştığını söyleyen 3 çocuk babası Abdullah Gören, atılan tüm malzemelerden yeni bir ürün çıkabileceğini ekledi.


Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü
Oğluna oyuncak yapmak için başladığı hobisi tutkuya dönüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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