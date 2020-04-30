Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
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Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler

Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
30.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:04

Instagram hesabından "Çeşme'den oğluma arsa aldım" diyen fenomen Murat Övüç'ün elindeki tapunun Küçükçekmece'deki bir arsaya ait olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede paylaşımı kaldıran Övüç, gelen tepkilerin ardından "Aç köpekler" diyerek sitem etti.

Yaptığı yardım ve çıkışlarla sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç, Instagram hesabından oğluna aldığı bir arsanın tapusunu paylaştı. Övüç'ün İzmir'den dediği arsanın tapusunu yakınlaştıran kişiler, tapunun Küçükçekmece'deki bir arsaya ait olduğunu gördü. Tapuları karıştıran fenomen paylaşımı kısa sürede kaldırdı. Gelen tepkilere tüm tapuları paylaşarak tepki gösteren fenomen, "Aç köpekler" diyerek sitem etti.

ÇEŞME'DE DEDİĞİ ARSA KIRAÇ'TA ÇIKTI

Son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğluna aldığı bir arsanın tapusuyla paylaşım yaptı. "Çeşme'de deniz kenarında oğluma arsa aldım" diyen Murat Övüç'ün elindeki tapuya dikkatli bakılınca arsanın aslında Esenyurt Kıraç'ta olduğu ortaya çıktı. Övüç, '144 metrekare hisseli' yazan bu arsanın gündeme gelmesi ve Çeşme'de olmadığının anlaşılmasından sonra videoyu kaldırdı.

"AÇ KÖPEKLER"

Sert mizahıyla tanınan Murat Övüç, kısa sürede gündem olunca bu sefer oğluna ait olan tüm tapuları paylaşarak "Aç köpekler neyin peşindesiniz. Tapular karışmış, çok olunca karışabiliyor" dedi.

Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen, tepki çekince sert çıkıştı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Haber Yorumları (9)
500
EMEKLİ: Senin tapularından bize ne gel şu yaralı parmağa işe
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DÖSEMECI ARIF: metroseksüel herif fenomen olmus ama adam olamamis.
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TURKİYE: Bunun ilacı afrikalı gardaş ta versinler yaa bu ne yaaa
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JÜPİTER: HAYIR SEN TOK OLSAN NE OLMASAN NE? ŞU SURATIN HALİNE BAK.
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SESSİZ: Senin malın mülkünden bize ne nasıl kazandın onu söyle
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ADAMMISIN: Keşke paran olduğu kadar saygılı olmayı adam olmayıda becerebilseydin
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ADİNİ YAZIN: Adam değil Anla...........
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MAVİADAM: ''''TOPU'''' TÜFEĞİ KARIŞTIRIP BU MİLLETE SUNUYORSUNUZ YA HELAL OLSUN. . .
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YORUM: Off kerimcan gitti bu mu geldi.biz neyle millet neyle uğraşıyo ya
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500
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