Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi

Antalya'da bir çeşmenin yanında baygın bulunan uyuşturucu bağımlısını, annesinin ihbar ettiği ortaya çıktı. 15 yıldır uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyleyen anne "Sırf oğlumun sağlam yerde ve hayatta olduğunu bileyim diye kendi ellerimle cezaevine gönderdim. Lütfen zoraki tedavi getirilsin" diyerek yürekleri dağladı.

14 Ocak'ta uyuşturucu bağımlısı M.E., çeşme başında baygın halde bulundu. Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.A., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. M.E.'nin annesi tarafından ihbar edildiği ortaya çıktı.

"15 YILDIR OĞLUM İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

M.E.'nin cezaevine gitmesinin ardından Manavgat Adliyesi önünde açıklama yapan anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Bugün oğlum tutuklandı cezaevine gidiyor. Benim çabam bugün değil 15 yıldır oğlum için mücadele ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki büyüklerime sesleniyorum Anayasa'nın bu maddesini değiştirsinler. Zoraki tedavi yok diye bir şey yok şu an gençleri kaybediyoruz. Ben bir anne olarak bir evladım için ifade verip cezaevine gitmesini bile göze aldım neden? yaşaması için, bir umut için, özgürlüğü için, size yalvarıyorum yani böyle gençler kaybolmasın" dedi.

2 KERE ALTIN VURUŞ YAPMIŞ

Oğlunun son iki hafta içinde 2 defa altın vuruş yapıp ölmek istediğini anlatan acılı anne, şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim 'ben bitiyorum bana ölmek istiyorum' diyen bir evladım var. Beni bitirdi. Allah rızası için bana yardım edin çocuklar ölmesin uyuşturucuda kaybolmasın Allah rızası için çocuklara sahip çıkın. Bunlar bizim evlatlarımız, yalvarıyorum büyüklerime devlet büyüklerine her zaman yalvarıyorum bu olaya el atın. Bu bir günlük değil savaşım 15 yıllık bir savaştı. Ben mücadele ediyorum yoruldum artık evladım ölmesin vicdan azabı çekiyorum ben kendi ellerimle oğlumun cezaevine gönderdim. Yeter ki kurtulsun yeter ki nefes aldığını bileyim yeter ki sağlam bir yerde olduğunu bileyim ben bir anneyim".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı