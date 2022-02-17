Oğlum son bölüm izle! Show TV Oğlum 2. bölüm full HD izle! Oğlum 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Oğlum dizisi 2. bölümü yayınlandı. Show TV Oğlum 2. bölüm izleyemeyenler Oğlum son bölüm izle! Show TV Oğlum 2. bölüm izle! Oğlum son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum yeni bölümde neler olacak haberimizde...

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Tuğrul'un yaşananlardan sonra oğlu Efe'ye nasıl bir tepki vereceğinin merak konusu olduğu tanıtımda Tuğrul ve Zeynep arasında gerilim yaşanıyor. Oğlunu öldüren kişiden hesap sormak isteyen İlyas öfkeyle harekete geçerken Efe ve Demet'in korku dolu anları akıllara "İlyas, Efe'yle karşılaştı mı?" sorusunu getiriyor.

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE!

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 3. Bölüm Fragmanı yayında. Efe'nin korkuyla babasına sarıldığı tanıtımda İlyas ve Tuğrul'un karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekiyor. Zeynep'in kanıt olan gömleği polise teslim ettiğini öğrenen Tuğrul'un ne yapacağı merakla beklenirken ikili arasında yaşanan korku dolu dakikalar gerilimi artırıyor. Efe'nin "Yalan söyledim, o çocuğu ben öldürmedim!" sözleri ise herkesi şoke ediyor. Küçük çocuğun ormanlık alanda koşarken başka bir adamın daha olduğunun görülmesi "Kaan'ı kim öldürdü?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum her hafta Çarşamba günleri saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

OĞLUM KONUSU NEDİR?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zeynep Yalçın Kaya (Songül Öden)

Melike Özyürek (Nihal Yalçın)

Demet (Canan Ergüder)

İlyas Özyürek (Timur Acar)

Sedat (Serhat Teoman)

Tuğrul Kaya (Feyyaz Duman)

Sedef (Tuğçe Açıkgöz)

Bulut Yalçın (Kubilay Aka)

Hüseyin (Ali Seçkiner Alıcı)

Ceren Özyürek (Mina Derman)

Işıl (Cansu Melis Karakuş)

Nedim (Fahri Öztezcan)

Canan Yalçın (Nazan Kesal)

Efe Kaya (Metehan Parıltı)

Sertaç (Ege Derin)

Merve (Yağmur Damla Ayden)

Gülten (Kadriye Çetinkaya)

Esra (Cemre Yeşilbursa)

Zeynep (Fırat Bozan)

Murtaza (Abdurrahman Yunusoğlu)

Orhan (Ozan Gözel)

Hulusi (Mutlu Güney)

Müdüre (Özlem Sürek)

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