Oğlum İlyas kimdir? Timur Acar kimdir, kaç yaşında? SHOW TV Oğlum dizisi İlyas gerçek adı nedir? Timur Acar hayatı ve biyografisi

Oğlum dizisi İlyas kimdir sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyunculardan oluşan zengin kadrosuyla afişinin yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken dizi, SHOW ekranlarında yayınlanmaktadır. Farklı iki kesimden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciye ulaştıracak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM HİKAYESİ

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

OĞLUM İLYAS KİMDİR?

İlyas uzun boylu sert mizaçlı geleneksel kodlarla büyümüş bir kasaba adamıdır. Ucu ucuna yeten geliri ile evini ve ailesini geçindirmeye ve mutlu etmeye çalışır. O da karısı Melike gibi bütün yatırımını ailesine, çocuklarına yapar. Hayatın onca zorluğuna rağmen kendi tarzında ilgili, sevgi gösteren, şefkatli bir eş ve babadır. Yaşadıkları acı olayla baş etmeye çalışırken bir yandan da ailesinin dağılmasını engellemeye çalışmaktadır.

TİMUR ACAR KİMDİR?

Timur Acar, 22 Aralık 1979 tarihinde Münih'de dünyaya geldi. Almanya'da çocukluğu geçen Timur Acar, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra ailesinin memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine yerleşti. Ailesinin kökeni ise Artvin'e dayanmaktadır. Moda Sahnesi'nin kurucuları arasında yer alır. 1999 yılında tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı. Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde yer alarak tanınmaya başladı. 2013 yılında Bebek İşi adlı dizide Murat rolünü oynadı. Kertenkele dizisinde Kertenkele, Ziya Hoca ve Kara Faruk rollerini üstlendi ve 2. sezon sonunda diziden ayrıldı. 2007 yılında evlilik yapan sanatçı 2009 yılında boşanmıştır. Temmuz 2016 yılında Eda Özerkan ile evlenmiştir.

TİMUR ACAR EVLİ Mİ?

İlk evliliğini 2007 yılında evlilik yapan Acar 2009 yılında boşanmıştır. 2016 yılında Kertenkele dizisinde rol arkadaşı olan Eda Özerkan'la 2016 yılında dünya evine girdi. İkilinin Eliz isminde bir kız çocukları var.

Timur Acar'ın rol aldığı filmler ve diziler:

2018 – Söz

2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Köfte Necmi) (sinema filmi )

2014 – Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi – 1. sezon

2013 – Hayat Sana Güzel

2013 – Erkek Tarafı Testosteron

2012 – Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede

2011 – Devrimden Sonra

2010 – Akasya Durağı – 3. sezon

2010 – Çakallarla Dans

2009 – Ah Kalbim – 1. sezon

2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 – Başka Dilde Aşk

2008 – Ulak

2008 – Avrupa Yakası – 6. sezon

2007 – Avrupa Yakası – 5. sezon

2008 – Çıngıraklı Top

2007 – Gomeda

2006 – Avrupa Yakası – 4. sezon

Rol aldığı tiyatro oyunları:

2008-2012 – Testosteron ( Oyun Atölyesi) – Tretyn

2006-2007 – Hırçın Kız ( Oyun Atölyesi) – Tranio

Müzik çalışmaları:

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