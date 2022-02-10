Oğlum dizisi tüm oyuncuları! Show TV Oğlum oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi! Oğlum Bulut, Efe, Sedat, İlyas, Sedef kimdir?
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Show TV'nin yeni yapımı olan Oğlum dizisi, ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Oğlum dizisi oyuncuları kısa sürede çok araştırılan konular arasına girdi. Oğlum dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir sorusu ve Oğlum dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün sorularına yanıt aranıyor. İşte, Oğlum dizisi oyuncuları, Oğlum oyuncu kadrosu ve Oğlum dizisi başrol oyuncuları... Oğlum Bulut, Efe, Sedat, İlyas, Sedef kimdir?
Oğlum dizisi oyuncuları, Show TV'de yayınlanacak olan ilk bölümle dikkat çeken konular arasında yer aldı. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan Oğlum oyuncuları kimdir? Ekranların yeni dizisi Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki Oğlum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum dizisi bir kitaptan uyarlama mı olacak? Oğlum dizisi senaryosu kime aittir? İşte detaylar... Oğlum Bulut, Efe, Sedat, İlyas, Sedef kimdir?
Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.
Oğlum dizisinin ilk bölümü 9 Şubat Çarşamba 2022 tarihinde ekranlara gelecek.
Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Canan Ergüder (Pedagog Demet)
Timur Acar (İlyas)
Songül Öden (Zeynep)
Nihal Yalçın (Melike)
Kubilay Aka (Bulut)
Feyyaz Duman (Tuğrul)
Serhat Teoman (Sedat)