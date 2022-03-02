Oğlum 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Show TV Oğlum dizisi 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
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Show TV'nin yeni dizisi Oğlum bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Oğlum 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Show TV Oğlum dizisi 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Oğlum dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Oğlum ne zaman başlıyor? Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Show TV Oğlum dizisi 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
Oğlum dizisinin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugünkü 4. bölümün ardından çıkması bekleniyor.
Oğlum 4. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Demet'in Zeynep'e sorular sorduğu sahnede Zeynep'in cevapları izleyenlerin yüreğine dokunuyor. Efe doğduktan sonra ona tek başına baktığını, annesinden de yardım istemediğini ifade eden Zeynep'in söyledikleri Demet'i şaşırtırken anne oğulun yaşadığı zor günler gözler önüne seriliyor.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
Canan Ergüder - Demet
Songül Öden - Zeynep
Feyyaz Duman - Tuğrul
Timur Acar - İlyas
Serhat Teoman - Sedat
Kubilay Aka - Bulut
Nihal Yalçın - Melike
Tuğçe Açıkgöz - Sedef
Metehan Parıltı - Efe
Emir Kaan Özkan - Kaan
Ali Seçkiner Alıcı -