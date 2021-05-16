- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
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- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve jandarma ile girdiği çatışmada 7 kişiyi yaralayan oğlu tarafından öldürülen Ali Bayram, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve jandarma ile girdiği çatışmada 7 kişiyi yaralayan oğlu tarafından öldürülen Ali Bayram, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün 17.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E. Bayram isimli şahıs, 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin Bayram'ın oğulları H. Bayram ve C. Bayram ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan E. Bayram, ateş 2 kuzenini yaraladı. Bu sırada olayı ayırmaya çalışan Ali Bayram, oğlunun ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerinin, teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık veren E. Bayram, jandarma ile çatışmaya girdi. Çatışmada 1 jandarma astsubay ve 2 uzman çavuş yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi S. Bayram'ı rehin alan saldırgan, eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada olay yerinden gelen Bayraktar köyü muhtarı C.T. ve kahvehane işletmecisi E.A. da isabet eden saçmalarla yaralandı.

Çatışmanın sürmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel hareket ekipleri, Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisleri, rehine anne S.B' yi yaklaşık 5 saat sonra evden çıkardı. Yaralı saldırgan özel harekat polislerince teslim alındı. .Babasını öldüren ve 7 kişiyi yaralayan E.B.'nin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden baba ise toprağa verildi.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden baba Ali Bayram'ın cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Ali Bayram'ın cenazesi, Bayraktar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi
- Psikolojik sorunları olan oğlu tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ

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