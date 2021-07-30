Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
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Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de para vermediği oğlu Caner B. (17) tarafından sopayla dövülüp rehin alınan Filiz G. (50) polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

KAYSERİ'de para vermediği oğlu Caner B. (17) tarafından sopayla dövülüp rehin alınan Filiz G. (50) polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Nane Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Olumsuz yanıt alan Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.'yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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