Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım
Adana'da, 34 yaşındaki oğlu nehre atlayan anne, "Bugün benim bayramım. Davul çalacağım, oğlum uyuşturucudan kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan yorulmuştum" diyerek gözyaşı döktü.
Adana'da 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan Fazıl S.(34), motosikleti ile geldiği köprüden nehre atladı. Fazıl S. suda kaybolurken, olay yerine gelen anne Aysel S.(61), "Bugün benim bayramım. Davul çalacağım, oğlum uyuşturucudan kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan yorulmuştum" diyerek, gözyaşı döktü.
VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI
Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, köprü üzerinde motosiklet ile kıyafetler olduğunu görüp, polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin Fazıl S.'ye ait olduğunu tespit ederek, ailesine ulaştı. Hemen köprü üzerine gelen anne Aysel S. ile babası Ramazan S., oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine, bölgeye su altı ekipleri sevk edildi. Fazıl S.'yi arama çalışmaları sürüyor.
"BUGÜN BENİM BAYRAMIM, OĞLUM BU İLLETTEN KURTULDU"
Ekiplerin arama çalışmasını gözyaşı dökerek izleyen anne, "'Annesi kurtuldu' deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadale ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor onun sonu oldu. Oğlumun mezarının başına bu motoru getirip, koyacağım" dedi. 4 çocuk annesi Aysel S., "Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabah bu olay yaşandı. İçime doğmuş" diye konuştu.
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insanlar ciddi bir psikolojik bunaldım bunun nedenide çeşitli bagımlılıklar önde geleni ise uyşturucu ve kumar bu ikisi ülkemizde aşırı derecede artış göstermekde ve insanları çaresizlige sokmakda bu konu üzerine devletin ivedilikle eğilmesi ve bu konu hakkında gerekli adımları atması gerekmekde bu insanlar bizim insanlarımız ve bunları topluma yeniden kazandırmalıyız yoksa sonuç bu sekilde ben inanıyorumkı bunu söyleyen annenın içi yanıyor esasında ama sadece para aramakdan kurtuldugu ıcınCevap Yaz Yayından Kaldır
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r hem icip hem satıyor anneannesi şikayet etti satıcı diye birşey yapmıyorlar anlamadımkiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Uyuşturucu satandan daha alçak ve şerefsiz bir yaratık olabilir mi? Bunrlara çok ağır cezalar verilmeli.Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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allah kimsenin başına vermesin bir anne için çok zor durumCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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Dünya bir pislikten daha temizlendi, heralde güleceğiz ağlayalım mı yani hahaha :)Cevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır
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ALLAHIM SEN KİMSEYE BÖYLE ACILAR YAŞATMA, EVLADI İLE SINAMA, DERMANSIZ DERT VERME. . AMİNCevap Yaz 123 1 Yayından Kaldır
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BİR ANNEYİ EVLADI İÇİN ÖLDÜĞÜNE SEVİNDİREN UYUŞTURUCUYU EKEN SATAN ARACI OLANLAR BU VEBALLE NASIL YAŞIYORSUNUZ VE NASIL ÖLECEKSİNİZ DÜŞÜNÜNCevap Yaz 102 2 Yayından Kaldır
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UYUŞTURUCU SATAN-EKEN-DİKEN HER NE SEBEPLE BU ZİNCİRDE BULUNANLAR İDAM EDİLMEDİKÇE BU İŞ BİTMEZ38 2 Yayından Kaldır
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o uyuşturucu satanların ciğerleri dağlasın. Kanunlar yetersiz. katil hepsi. Adam öldürmekten cezalandırılıp, yemek bile verilmemeli. Lanet olsun. Allahım bir anne bunu söyleyebiliyor. Canı nasıl yanıyordur.Cevap Yaz 74 1 Yayından Kaldır
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Kadının canı nasıl yanmış belli Allah çocuklarımızı iyi insanlarla karşılaştırsınCevap Yaz 69 2 Yayından Kaldır
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