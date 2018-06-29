Oğlu Hakkında Attığı Tweet Yüzünden Babaevine Polis Baskını Yapılan Pucca'nın Avukatından İlk Açıklama
Oğlu Batı hakkında attığı "Batı'nın uşağıyım" tweeti yanlış anlaşılan Pucca'nın ikameti olan babaevine polis baskını yapıldı. Pucca'nın avukatı, konu hakkında basın açıklaması yaptı.
Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca olarak tanınan Selen Işık Karagöz'ün önceden attığı "Batı'nın uşağıyım" tweeti yüzünden başı belaya girdi. Batı derken oğlundan bahseden Karagöz'ün tweeti yanlış anlaşılınca babaevine polis baskını yapıldı.
"CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI"
Konu hakkında açıklama yapan Av. Mahir Işıkay şunları söyledi: "Kamuoyunda 'Pucca' ismiyle tanınan müvekkilimiz Pınar Karagöz ile ilgili ulusal medyada 28.06.2018 tarihinde yer alan haber ve yorumlar sonrasında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Geçtiğimiz aylarda müvekkilimin attığı ve hiç bir suç unsuru içermeyen bir tweet nedeniyle dün ikamet adresi olan babasının evi Emniyet görevlilerince aranmış, cep telefonları incelemeye alınmıştır. Hukuki süreç tarafımızca yakinen takip edilmektedir.
"ADALETE OLAN İNANCI TAMDIR"
Müvekkilimin adalete olan inancı tamdır. Evrensel hukuk ilkeleri ile korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde sadece attığı bir tweet nedeniyke soruşturma geçirmesi kendisini, ailesini ve sevenlerini mağdur etmiştir.Konu ile ilgili her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz"
Ünlü yazar oğlu hakkında "Tabi Batı'nın uşağıyım. Başka neyi olacağım, baya uşaklık yapıyorum. Canım Batı, uşağınım, köpeğinim hatta. Batı kalp ben" tweeti yüzünden babaevine polis baskını yapıldı.
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tipe bak isme bak kullandıgı isme bak sen ne sin ki oglun ne olsun yazık cok yazık dogurmakla anne olunmuyor cocugu reklam amacı ıle kullanıyor anneye bak yazıklar olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bilinçli atılmış bir tweet zaten. . Bu kadın maalesef liberal tarzını her şekilde yansıtmış ve yansıtmaya da devam etmekte. . Velhasıl kelam zaten bu yazının bu şekilde anlaşılacağını ve sonucunu önceden kestirmiştir. . Ki ünlü yazar deniyor (Ben adını daha yeni yeni duyuyorum) yazdıklarının nasıl bir izlenim bırakacağın çok iyi hesaplamıştır bence. . Reklamın iyisi kötüsü olmaz. . Oğlunu da alet etmeseymiş böyle şeylere keşke. .Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırAHMET YER: gerı zekalı ısmını yenı duyuyorsan bılıp bılmeden hemen nasıl atmıstır yapmıstır dıyebılırsın. . . pıs kafatascı1 1 Yayından Kaldır
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her yanlışta bir dogruluk payı vardır.ima etmek için yazmış işte yetmemiş tekrar yazmış bizde salaktık anlamadık yönünü iyice belli ettiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gerçketen uşağı olsan dokunmazlardı zaten biliyoruz bizCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır