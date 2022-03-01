Oğlak hangi element? Burç elementleri: Oğlak hava, su, ateş, toprak burcu mu? Toprak burçları neler?

Oğlak hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Oğlak hangi element? Oğlak hava, su, ateş, toprak burcu mu? Toprak burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...

TOPRAK BURÇLARI NELER?

Dünya enerjisinin çok fiziksel, somut ve etkileyici olduğu bir grup olan toprak burçlarında Boğa-Başak-Oğlak yer almaktadır.

Elementi Ateş olan burçlar: Koç-Aslan-Yay.

Elementi Toprak olan burçlar: Boğa-Başak-Oğlak.

Elementi Hava olan burçlar: Terazi-Kova-İkizler.

Elementi Su olan burçlar: Yengeç-Akrep-Balık.

OĞLAK HANGİ ELEMENT?

Oğlak burcu toprak elementi grubundadır.

TOPRAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Toprak burçlarının çok güvenilir aşıklar olduğu belirtiliyor. "Kendi başına sığ değil, fiziksel ipuçları onlar için gerçekten önemli." Flört söz konusu olduğunda, fiziksel çekiciliğin yanı sıra paylaşılan anlamlı değerler de isterler.

Toprak burçları güzel şeylerin hayranıdır ve onlara biraz materyalist bir çizgiyle yaklaşırlar. Ancak lüks eşyalara savurganlık yapacak olsalar da planlama, tasarruf ve bütçeleme konusunda da iyidirler.

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