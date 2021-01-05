Ogeday kimdir? Ogeday ne demek? Ogeday isminin anlamı nedir?
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Ogeday kimdir? Ogeday ne demek? Ogeday isminin anlamı nedir?

05.01.2021 00:34 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:38
Ogeday kimdir? Ogeday ne demek? Ogeday isminin anlamı nedir?

Ogeday ismi, son zamanlarda tekrar popüler olmuş erkek çocuk, erkek bebek isimlerinden biridir. Son olarak Çukur dizisindeki Ogeday karakterinden sonra, Ogeday ismi ve anlamı tekrar merak edilmiştir. Peki, Ogeday ne demek? Ogeday isminin anlamı nedir? İşte anlamı!

Ogeday ne demek ya da Ögeday ne demek? erkek çocuk sahibi olacak ebeveynler tarafından sıkça merak edilmektedir. Farklı, tarihi ve anlamlı isimlerden biri olan Ogeday, son olarak Çukur dizisinden sonra tekrar popüler olmuştur. Peki Ogeday ne demek? Ogeday isminin anlamı nedir? Ogeday kimdir? İşte tüm detaylar...

OGEDAY KİMDİR? OGEDAY NE DEMEK?

Ogeday ya da Ögeday, Ögeday Han (d. 7 Kasım 1186 - ö. 11 Aralık 1241), Cengiz Han'ın oğullarından biri ve mirasçısıdır. Cengiz Han'dan sonra Moğol İmparatoru olmuş ve babasının yarım bıraktığı istilaları ve devlet düzenlemesini tamamlamıştır.

Ogeday adı, erkek çocuk ismi olarak sıkça tercih edilir. Alparslan'ın üç oğlundan birinin ismi olan Ogeday ismi, bir erkek adıdır.. Ogeday ismi bilgili, bilge ve çok akıllı kimse anlamlarına gelmektedir. Bunun yanında Ogeday ismi korkusuz anlamına da gelir. Ogeday ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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