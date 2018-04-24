Oflu Hoca" Sinop Halkıyla Buluştu

Sinop'ta "Oflu Hoca Trakya'da" filminin oyuncuları, yapımcı ve yönetmenin katılımı ile söyleşi gerçekleşti.

Yoğun bir katılımın gözlendiği söyleşiye oyuncu Çetin Altay, oyuncu Seymen Aydın, yapımcı Emin Albayrak ve yönetmen Adem Kılıç katıldı.

Burada konuşan Oflu Hoca Trakya'da filminin başrolu Çetin Altay, "Buraya uzun zamandır gelmemiştim. En son 2006-2007 senesinde burada bir film çekmiştik. Geldik sizi gördük çok mutlu olduk. Zaten ben Sinop'a hayran kalmıştım. Çok güzel bir yer Sinop. Filmi de beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizin ayağına sağlık" dedi. - SİNOP