Oflu Hoca'nın Şifresi filmi nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi filmkonusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi film oyuncuları kimler? Oflu Hoca'nın Şifresi! Türk komedi ve güldürü türü filmler arasında en keyiflilerindne biri olan Oflu Hoca'nın Şifresi hakkında merak edilen her şey haberimizde. Oflu Hoca'nın Şifresi filmi nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi filmkonusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi film oyuncuları kimler? Oflu Hoca'nın Şifresi!

Oflu Hoca'nın Şifresi filmi Türk komedi sinema filmleri arasına başarıyla adlarını yazdırdı. Oflu Hoca'nın Şifresi filmi komik ve güldürü film alanında Türk izleyicisi tarafından büyük beğeniyle izlendi. Sinema severlerin izlerken büyük keyif aldığı Oflu Hoca'nın Şifresi filmi hakkında merak edilen her şeyi sizler için haberimizde ele aldık.

OFLU HOCAN'NIN ŞİFRESİ FİLM KONUSU NEDİR?

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ

OFLU HOCAN'NIN ŞİFRESİ FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Altay – Oflu Hoca

Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet

Köksal Engür – Ali Osman

Başak Daşman – Ümmiye

Nihan Büyükağaç – Asiye

Mehtap Bayri – Meryem

Eser Eyüboğlu – Kadir

Cem Atik – Muhabir

İsrafil Köse – Manav

Buket Dereoğlu – Moderatör

Ayşegül Günay – Şehriye

Seymen Aydın

Furuzan Asena Ongun

Yusuf Güney