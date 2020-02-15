: Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!

15.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:29

Oflu Hoca'nın Şifresi filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Oflu Hoca'nın Şifresi filmini izleyecek olanların merak ettiği Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir, Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimler ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti gibi konuları inceliyoruz.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİNİN ÖZETİ

Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, abuk sorulara yanıt vermekte, yöredeki her dişi için bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını zaptetmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca'nın da gençliğinde futbol oynadığı Doğanspor Kulübü'ne bir başkan gerekmektedir. Oflu Hoca ile hiçbir özellik taşımayan ve güven vermeyen Müteahhit Ahmet'in başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oflu Hoca'nın Şifresi Yönetmen: Adem Kılıç

Oflu Hoca'nın Şifresi Oyuncular: Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Didem Balçın, Başak Daşman

Oflu Hoca'nın Şifresi Tür: Komedi

Oflu Hoca'nın Şifresi Yapım Yılı: 2014

Oflu Hoca'nın Şifresi Vizyon Tarihi: 31 Ekim 2014 Cuma

Oflu Hoca'nın Şifresi Senaryo: Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu

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