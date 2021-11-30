Öfkeli at, ağzıyla havaya kaldırdığı koyunu feci şekilde öldürdü

Sosyal medya paylaşım sitesi Reddit'de paylaşılan bir görüntüde sinirli atın ağzıyla havaya kaldırıp öldürürdü koyunu üzerine defalarca bastığı görülüyor.

Videoda ilk olarak bir adamın sinirli şekilde etrafta zıplayan attan uzaklaştığı görülüyor. Sinirli at önce bir koyunu seçip üzerine basınca koyun yaralanıyor. Daha sonra yaraladığı koyunu ağzıyla tutup şiddetli bir şekilde defalarca yere vurdu.

Yere vurulmanın etkisi ile koyunun kanlar içinde kaldığı görülüyor. At öldürdüğü koyunun üzerine defalarca bastıktan sonra uzaklatı. Videoyu izleyenler dehşet içinde kaldı.

Bazı kullanıcılar videonun yayınlanmasına tepki gösterirken diğer kullanıcılar ise bir atın sinirlenince asıl gücünün görüldüğünü söyledi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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