Öfke filmi konusu nedir? Öfke oyuncuları ve Öfke özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öfke filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Öfke konusu, özeti ve Öfke oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Öfke filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Öfke filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öfke filmini izleyecek olanların merak ettiği Öfke konusu nedir, Öfke oyuncuları kimler ve Öfke özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖFKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nicolas Cage'in başrolünü oynadığı bir filmde kızının intikamını alacak olan bir babanın hikayesi işleniyor. 2014 yapımlı filmde eski bir azılı suçlu olan Paul Maguire, kızının ve arkadaşlarının bir Rus mafyası tarafından öldürülmesinin üzerine adaleti kendisi sağlamak ister. Eski arkadaşlarını yanına alan Maguire planını başlatır...

ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Paco Cabezas

Paco Cabezas'ın yönettiği ve Jim Agnew ve Sean Keller tarafından yazılan 2014 Amerikan aksiyon suçu gerilim filmi. Filmde Nicolas Cage, Rachel Nichols, Peter Stormare, Danny Glover, Max Ryan, Judd Lormand ve Pasha D. Lychnikoff yer alıyor.

• Nicolas Cage – Paul Maguire

• Rachel Nichols – Vanessa Maguire

• Max Ryan – Kane

• Michael McGrady – Danny Doherty

• Peter Stormare – Francis O'Connell