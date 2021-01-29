Ofisinde 75 gram 'kokain' ile yakalanan emlakçı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ofisinde 75 gram 'kokain' ile yakalanan emlakçı tutuklandı

29.01.2021 19:04 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:07
Ofisinde 75 gram 'kokain' ile yakalanan emlakçı tutuklandı

MARMARİS'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ofisinde 75 gram kokainle yakalanıp, gözaltına alınan emlakçı B.B. (32), tutuklandı.

MARMARİS'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ofisinde 75 gram kokainle yakalanıp, gözaltına alınan emlakçı B.B. (32), tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmayla emlakçı B.B.'nin uyuşturucu sattığını belirledi. B.B., 10 gün süreyle takibe alındı. Takibin ardından bugün saat 10.00 sıralarında harekete geçen polis B.B.'nin emlak ofisine operasyon düzenledi. Ofiste özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada masanın gizli çekmecesinde 3'er gramlık alüminyum folyolara sarılmış olarak satışa hazır halde toplam 75 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda B.B., gözaltına alındı. Polis merkezinde verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen 75 gram kokain ise imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Ofisinde 75 gram 'kokain' ile yakalanan emlakçı tutuklandı
Ofisinde 75 gram 'kokain' ile yakalanan emlakçı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Guy Ritchie Jason Statham
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Aralık Beşiktaş Brezilya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ofisinde 75 gram 'kokain' ile yakalanan emlakçı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 19:08:31. #1.14#
title