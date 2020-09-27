Odunpazarı'ndan Emek Mahallesi'nde yeni yol çalışması
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Odunpazarı'ndan Emek Mahallesi'nde yeni yol çalışması

27.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:07
Odunpazarı'ndan Emek Mahallesi'nde yeni yol çalışması

Odunpazarı Belediyesi, yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Emek Mahallesi Nursel Sokak'ta yol açma çalışması yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı genelinde birçok sokak ve yolda titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Emek Mahallesi Nursel Sokak'ta ham yol açma çalışması yaptı. 283 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde bir alanda yol serim çalışması yapan ekipler, Nursel Sokak'taki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Nursel Sokak'taki çalışmaların Emek Mahallesi'nin çevre mahallelere ve sokaklara ulaşımını kolaylaştıracak düzeyde olduğunu söyleyen ekipler, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı'ndan Emek Mahallesi'nde yeni yol çalışması
Odunpazarı'ndan Emek Mahallesi'nde yeni yol çalışması
Odunpazarı'ndan Emek Mahallesi'nde yeni yol çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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