Odunpazarı HEM'in "Sezon Ortası ve 46. Yıl Sanat Gecesi - 1" konseri

15.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:13

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM), "Sezon Ortası ve 46. Yıl Sanat Gecesi-1" Konser Programı; Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, çok sayıda sanatseverlerin ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.



Koro Şefi Ahmet Kızılok tarafından yönetilen konser programını; sanatseverler ve davetliler dikkatlice ve ilgiyle izlendiler ve zaman zaman koronun söylediği türkülere eşlik ettiler. Senem Tüfekçi'nin sunduğu Türk Halk Müziği Korosu toplu programı, iki bölümde gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği Kol Başkanı Süleyman Hadak, başkan yardımcıları Mine Sağlam, Ebru Leblebici, Türk Halk Müziği müzik grubu ve Türk Halk Müziği Koristleri, Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetiminde yurdun çeşitli yörelerinden birbirinden güzel türküler seslendirdiler. Koro Şefi Ahmet Kızılok'un Türk Halk Müziği korosunu güzel, ahenkli ve verimli bir şekilde yönetmesi sanatseverler ve davetliler tarafından sık sık alkışlandı ve seyircilerden tam not aldı. TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek, sazı eşliğinde türküler söyledi. Söylenen türkülere; konuk saz sanatçıları: Altan Güvenç, Erdal Göçbak ve Murat Vural sazları eşliğinde eşlik ettiler. Programın sonunda; Koro Şefi Ahmet Kızılok'a ve emeği geçenlere plaket ve çiçek buketi taktim edildi.



Konsere; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Jandarma Komutanı J. Albay İlhan Şen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürü Özden Akkaya, Odunpazarı eski Halk Eğitim Merkez Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA