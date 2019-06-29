Odunpazarı Belediyesi'nde hizmet içi eğitim

Odunpazarı Belediyesi, belediye personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Son olarak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Dönmez tarafından gerçekleştirme görevlilerine Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda hizmet içi eğitim verildi. Çok sayıda personelin katıldığı eğitim, gün boyu devam etti. Mustafa Dönmez, gerçekleştirme görevlilerine; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Taşınmazların Kayıt ve Kontrolü ile Gerçekleştirme Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları konularında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA