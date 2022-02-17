Odunpazarı Belediyesi "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimlerine devam ediyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı A.Ş tarafından düzenlenen eğitime, Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. İş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitim, Fen İşleri Şantiyesinde düzenlendi. İş güvenliği ve sağlığı konusunda önemli bilgilerin verildiği eğitimde, personelin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için uyması gereken kurallar ile sağlık konuları hakkında bilgi verildi. Eğitimde, yangın tatbikatı da yapıldı.

Odunpazarı Belediyesinin iş güvenliği ve işçi sağlığı konularına büyük önem verdiğini belirten yetkililer, hizmet içi eğitim programlarının Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile devam edeceğini söyledi.

Bültenler - Güncel