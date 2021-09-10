Odunpazarı Belediyesi, halk ile bir araya gelmeye devam ediyor
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Odunpazarı Belediyesi, halk ile bir araya gelmeye devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, halk ile bir araya gelmeye devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcı Emre Genç ve Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyelerinin de bulunduğu etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı.

Üniversite Evleri'nde bulunan yapımı yeni tamamlanan Kadir Akkaş Halk Merkezi'nde vatandaşlarla belediye yetkilileri bir araya geldi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Emre Genç, Odunpazarı Belediyesi olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Yapımı yeni tamamlanan Kadir Akkaş Halk Merkezi ve Odunpazarı Belediyesi'nin diğer 15 halk merkezlerinin asıl sahiplerinin Odunpazarlılar olduğunu belirten Genç, halk merkezlerinin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu kaydetti. Vatandaşların halk merkezlerini atölyelerin haricinde de kullanabileceğini vurgulayan Genç, "Halk merkezlerinde bir araya gelip, sohbet edelim. Atölyelere katılıp birlikte öğrenip, birlikte üretelim. Fikir alışverişinde bulunalım. Halk merkezleri bizler için açıldı" dedi. Bu buluşmaların devam edeceğinin altını çizen Genç, "Odunpazarı Belediyesi'nin 16 halk merkezinde bu buluşmaları sürdüreceğiz. Sık sık bir araya gelecek ve Odunpazarı'nı birlikte yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik süresince vatandaşlarla bir araya gelen Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Halk tarafından aktarılan talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenerek, imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler üretildiğini belirten yetkililer, hemşehrilerimizin Odunpazarı Belediyesi binasına gelmesine gerek kalmadan, kendilerine en yakın halk merkezine giderek, buradaki görevli personele, talep ve önerilerini iletebileceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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