Odunpazarı Belediyesi can dostlarımızı unutmadı

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kentin birçok noktasında besleme çalışması yapan Odunpazarı Belediyesi, kentin farklı noktaları ile park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek kulübelerine ve kuş yuvalarına mama ve yem bıraktı.

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da olumsuz etkiledi. Soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan canların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Ekipleri, kar ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için kentin farklı noktaları ile park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek kulübelerine ve kuş yuvalarına mama ve yem bıraktı, besleme çalışması yaptı.

Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalıştıklarını ifade eden Geçici Hayvan Bakımevi Ekipleri, Eskişehir'i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabileceğine dikkat çekti. Soğuk hava şartlarında sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle onların hayatının kurtulabileceğini vurgulayan ekipler, başta sokakta yaşayan hayvanlar olmak üzere tüm dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Sokakta yaşayan hayvanların, kışın yemek bulmak ve vücut ısılarını korumak için her zamankinden fazla enerji harcadığını belirten ekipler, sokakta yaşayan birçok hayvanın su bulamadığı için ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Vatandaşlardan sokakta yaşayan hayvanlar için sokakta uygun yerlere su bırakmasını isteyen ekipler, ara sıra su kabındaki suyun donup donmadığının ve temizliğinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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