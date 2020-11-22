Odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, yaşamını yitirdi
22.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:31
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tesviye çalışması yapılan bağda Şükrü Gündoğdu (86) kepçenin altında kalarak, yaşamını yitirdi.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tesviye çalışması yapılan bağda Şükrü Gündoğdu (86) kepçenin altında kalarak, yaşamını yitirdi.
- Manisa
Salihli'nin kırsal Kabazlı Mahallesi'ndeki üzüm bağında, dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, kepçeyle tesviye çalışması yapan Mehmet Ali Günaydın, odun toplamaya çalışan Şükrü Gündoğdu'yu fark etmedi. Kepçenin altında kalan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Günaydın'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, kepçe operatörü Günaydın'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Günaydın, tutuklandı .
- Manisa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI