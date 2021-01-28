Ödüllü oyuncu Cloris Leachman öldü
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Ödüllü oyuncu Cloris Leachman öldü

28.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:27
Ödüllü oyuncu Cloris Leachman öldü

Leachman, Kaliforniya'daki evinde kızı Dinah ile birlikteyken hayata gözlerini yumdu.

Leachman, Kaliforniya'daki evinde kızı Dinah ile birlikteyken hayata gözlerini yumdu.

22 kez aday gösterildiği Emmy Ödülleri'ni 8 kez kazanan Cloris Leachman, Timothy Bottoms ve Jeff Bridges ile birlikte rol aldığı The Last Picture Show filmiyle de birer Oscar ve Bafta ödülü kazanmıştı.

1953 yılında George Englund ile evlenen Leachman'ın bu evlilikten 5 çocuğu dünyaya gelmişti. Çift 1979 yılında boşanmıştı.

İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Leachman'ın rol aldığı son filmler High Holiday ve Not To Forget de yakında vizyona girecek.

Kaynak: Hürriyet

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