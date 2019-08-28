Ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş'a takdim ettiler

28.08.2019 15:13

Macaristan ve İtalya'da ülkemizi temsil eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Türk Halk Dansları Topluluğu'nun aldığı ödüller, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş'a takdim edildi.



Topluluk, 6-11 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'ın Jszberény kentinde düzenlenen XIX. Csango Festivali'ne ve 12-19 Ağustos tarihleri arasında ise İtalya'nın Sicilya adasındaki Petralia Soprana, Caltavuturo, Polizzi Generosa ve Castellana Sicula ilçelerinde düzenlenen "International Folk Festival in Village Petralia Soprana" halk dansları festivaline katıldı. ESOGÜ HAMER Türk Halk Dansları Topluluğu'nun aldığı ödül ve katılım belgeleri HAMER ekibi tarafından ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş'a makamında teslim edildi. Ödül takdiminde HAMER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Adem Koç, HAMER Müdürü Öğr. Gör. Tekin Koçkar ve HAMER Sanat Yönetmeni Gökhan Ülker de yer aldı.



HAMER ekibinin yurt dışında ESOGÜ'yü ve Türkiye'yi başarıyla temsil ederek kendilerini gururlandırdığını belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA