ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu?

ODTÜ'de araştırma görevlisi olan A.R.A.'nın sosyal medyada bedensel engelli bir bireye ettiği hakaret infial yarattı. Yürüme engelli olan Celal Karadoğan sosyal medya hesabından oğlu ile bir fotoğraf paylaşırken, A.R.A. bu fotoğrafa, "Oğlun yürüyor mu?" şeklinde yorum yaptı. Araştırma görevlisinin yaptığı bu yorum sosyal medyada tepki çekti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde araştırma görevlisi olan A.R.A.'nın yürüme engelli olan bir bireye hakaret etmesi sosyal medyada infial yarattı. A.R.A., oğlu ile bir fotoğraf paylaşan Celal Karadoğan'ın paylaşımına "Oğlun yürüyor mu?" şeklinde bir yorum yaptı.

Araştırma görevlisinin bu yorumu birçok kullanıcı tarafından tepki çekerken Karadoğan konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"BİR KADINA BÖYLE HAKARETLER ETTİRMEM"

Yaptığı paylaşımda ağır şekilde tepki gösterilen A.R.A.'yı da koruyan Karadoğan, "Olay çok başka bir yere gidiyor. Kimseyi linç ettirmedim bugüne kadar bunu paylaşırken de kızgınlıkla paylaştım. Bu ne küfür kıyamet! Tamam şakaysa da bana yapıldı aldım kabul ettim. Bir kadına böyle hakaretler edilmez/ettirmem" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ PAYLAŞIMINI SİLDİ

Öte yandan A.R.A. yaptığı paylaşımını silerken sosyal medya hesabını da korumalı hale getirildi. Ayrıca A.R.A.'nın "Engelli kadınların sosyal etkileşimlerini artırma" projesine görevli olarak katıldığı da ortaya çıktı.