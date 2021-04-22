ODTÜ'de merdivenler, 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyandı
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ODTÜ'de merdivenler, 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyandı

ODTÜ'de merdivenler, 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyandı
Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN - Haberler | Güncel

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, kampüs içindeki merdivenleri 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyadı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, kampüs içindeki merdivenleri 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyadı.

ODTÜ yurt binalarının bulunduğu bölgedeki kampüs merdivenleri, ilk kez Gezi Parkı olayları sürecinde, 2013 yılında öğrenciler tarafından gökkuşağı renklerine boyandı. Merdivenler, 29 Mart'ta gri renkle kapatıldı. Öğrenciler, 1 gün sonra merdivenleri yeniden gökkuşağı renklerine boyadı. Bu kez 3 Nisan'da merdivenler, ODTÜ amblemindeki kırmızı ve beyaz renklerle kapatıldı. Öğrenciler ise 5 Nisan'da merdivenleri bir kez daha gökkuşağı renklerine döndürdü. Merdivenler, bu defa 11 Nisan'da beyaz zemin üzerine kırmızı 'ODTÜ' yazısıyla kapatıldı. Öğrenciler de 14 Nisan'da 'ODTÜ' yazısının yanına 'kayyumsuz' yazısını ekledi. Merdivenler, 1 gün sonra 'kayyumsuz' yazısı silinerek, yeniden gri renge boyandı.Merdivenlerin boyanmasından üniversite yönetimini sorumlu tutan öğrenciler, merdivenleri 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyamak için toplandı. Öğrencilerin çalışmasıyla merdivenler, yeniden gökkuşağı renklerine boyandı.


ODTÜ'de merdivenler, 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyandı
ODTÜ'de merdivenler, 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyandı
ODTÜ'de merdivenler, 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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