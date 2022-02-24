Odessa nerede? Odessa hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Odessa haritası ve konumu!

Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Odessa nerede? Odessa hangi ülkede? Ukrayna Odessa haritası ve konumu konuları araştırıldı.

ODESSA NEREDE?

Odessa (Ukraynaca: ?????; Rusça: ??????; Rumence: Odesa; Kırım Tatarcası: Ades), Ukrayna'nın güneybatısında bulunan 3. en kalabalık şehri, aynı isimdeki Odessa Oblastı'nın yönetim merkezi ve önemli bir turizm, liman ve ulaşım merkezi olan şehirdir.Zaman zaman "Karadeniz'in incisi", "Mizah başkenti" ve "Güney Palmira" olarak da adlandırılır.

Tarih

1794 yılında Ruslar, Hacıbey ismine son vererek Odessa ismini vermişlerdir. Şehirde hâlen az miktarda da olsa Yerli Türkler ve Tatar Türkleri yaşarlar. Şehrin önemli banliyösünün ismi Tahirova da Türkler tarafından kurulmuştur. Eski gümrük binası gibi Türklerden kalan çok az da olsa bazı binalar bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kuzey Müslümanlarını, Hac için Mekke'ye götürdüğü en önemli uğrak merkezidir. Osmanlı döneminden sonra 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında da Rusya topraklarında yaşayan Müslümanların Hac'ca gitmek için toplanma noktası olmuştur. 1. Dünya savaşı sırasında Osmanlı gemileri limanı bombalamıştır. Ukrayna'nın en önemli liman şehridir.İkinci Dünya Savaşında Nazi işgaline uğramıştır. Almanlar tarafından Rumenlere hediye edilen şehir 1941-1944 arasında Rumen işgali altına kalmış, kente "Antonescu" adı verilmiştir. Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılan kent Kahraman şehir ilan edilmiş, kent savunmasında savaşan askerlere Odessa Savunması Madalyası taltif edilmiştir.

Nüfus

Karadeniz havzasının, Samsun'dan sonra en büyük şehridir. Odessa'nın 2021 yılı itibarıyla nüfusu 1.015.826'dır.

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