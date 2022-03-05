- Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

ODESSA - Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi de sürüyor.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalarından dolayı Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan Türk vatandaşları için tahliye işlemi devam ediyor. Ukrayna'da süren saldırılar ve hava sahasının uçuşlara kapalı olması nedeniyle tahliyeler karayoluyla yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin çalışmaları neticesinde Odessa'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi ise tüm hızıyla devam ediyor. Sabah erken saatlerde Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşları tahliyeler için tahsis edilen araçlarla Romanya sınırına doğru yola çıktı. Odessa'dan ayrılan otobüsler, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. Şu ana kadar Odessa Başkonsolosluğu'ndan Türkiye'ye 34 otobüsle bin 400'den fazla kişi Türkiye'ye tahliye edildi.

"Savaştan kaçıyoruz"

Tahliye edilen vatandaşlar arasında bulunan Zlata Sarı, "Çocuklarımız var o yüzden onları kurtarmamız lazım. Mykolaiv'de yaşıyorum. Otobüsle geldik. Orada durum çok berbat. Evimiz yok. O yüzden dönüyoruz. Babamız Türk. Çocuklarım ve benim Ukrayna vatandaşlığımız var. Ama Türkiye'ye dönüyoruz. Savaştan kaçıyoruz. Ben mutluyum çünkü çocuklarım yanımda" dedi.

"Ukrayna askerleri yollarda siperler kurmuş"

Ukrayna'daki Rus saldırılarından kaçan Halit Akgün ise, "Harkov'dan Odessa'ya gelmemiz zor oldu. Trafik çok yoğundu. İnsanlar hücum ediyordu ve 6 saat bekledik. Bindiğimiz tren paralıydı önce paralıları aldılar. Daha sonra biletsizleri aldılar. Savaştan kaçtık orası çok tehlikeli. Şu anda mutluyuz dedi. Odessa'dan Türkiye'ye giden Fehmi Oymak da, "Türk denizcileri olarak Nikolayev limanında yaklaşık 12 gün orada mahsur kaldık. Konsoloslukla irtibata geçip 13 personel ile gemimizde tahliye kararı verdik. Sürekli bomba sesleri havan topu sesleri var. Ukrayna askerleri yollarda siperler kurmuş. Ağır silahları vardı. Sürekli pasaport kontrolü yapılıyor. Herhangi bir sorun yaşamadık ama bildiğiniz savaşın içindesiniz. Herkesin Allah yardımcısı olsun" dedi.